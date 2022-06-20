Samsunspor'dan yeni transfer ile ilgili yapılan açıklamada; "Kulübümüz son olarak İtalya Serie A takımlarından Torino FC'de görev alan İtalyan Teknik Direktör Marcelo Cottafava ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Marcelo, Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş 'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İtalya Serie A, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika: Samsunspor, teknik ekibine yeni transfer - Son Dakika

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