Son dakika! Sanayi Yıldızspor'a sağ bek transferi - Son Dakika
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Son dakika! Sanayi Yıldızspor'a sağ bek transferi

01.07.2022 15:05
Son dakika! Sanayi Yıldızspor'a sağ bek transferi

Son dakika haberler... Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor deneyimli sağ bek oyuncusu Yunus Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor deneyimli sağ bek oyuncusu Yunus Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Geçtiğimiz sezonu Artvin Çoruhspor'da geçiren Yunus Yılmaz BAL ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor'a transfer oldu. 13 maçta 1075 dakika forma giyip, 3 gol kaydetti. Kariyerinde Manisaspor, Artvin Hopaspor ve Yunusemre Belediyespor takımları bulunan 25 yaşındaki oyuncu, hedefleri olan bir ekibe dahil olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Bir takviye de Süper Amatör Takımına

Süper Amatör Küme ekibi Manisa Yıldızspor ise, geçtiğimiz sezonu Karaköyspor'da kaptan olarak geçiren İlker Çeliker ile anlaştı. Deneyimli stoper imzaladığı sözleşme sonrası yaptığı açıklamada, "Böyle bir oluşumun içinde olduğum için başkanımıza teşekkür ederim. Sezon sonu inşallah şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Başarılı stoper İlker Çeliker daha önce Manisa FK, Manisaspor, Kırkağaç, Horozköy, Yunusemre Belediyespor, Donatım ve Karaköy FK formaları giydi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Yunus Yılmaz, Artvin, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika! Sanayi Yıldızspor'a sağ bek transferi - Son Dakika

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