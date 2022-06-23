Son dakika spor: Bucaspor, Erhan Şentürk'ü transfer etti - Son Dakika
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Son dakika spor: Bucaspor, Erhan Şentürk'ü transfer etti

23.06.2022 18:41
Son dakika spor: Bucaspor, Erhan Şentürk'ü transfer etti

Son dakika haberine göre Bucaspor 1928, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Şentürk'ü kadrosuna kattı.

Bucaspor 1928, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Şentürk'ü kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak A. Afyonspor'da forma giyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Şentürk'ü kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, Erhan Şentürk'e "Hoş geldin" diyerek kariyerinde başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Afyonspor formasıyla 35'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 37 maça çıkan Erhan Şentürk, söz konusu maçlarda 21 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erhan Şentürk, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor: Bucaspor, Erhan Şentürk'ü transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika spor: Bucaspor, Erhan Şentürk'ü transfer etti - Son Dakika
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