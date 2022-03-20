Son dakika spor: Geleneksel Kızak şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika spor: Geleneksel Kızak şampiyonası sona erdi

20.03.2022 11:59
Son dakika spor: Geleneksel Kızak şampiyonası sona erdi

Son dakika haberleri: Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapıda düzenlenen müsabakalarda 55 erkek 20 kadın sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül törenine İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Günal Genç, Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi Sami Genel, Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Kulüp Başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Son dakika spor: Geleneksel Kızak şampiyonası sona erdi
Son dakika spor: Geleneksel Kızak şampiyonası sona erdi
Son dakika spor: Geleneksel Kızak şampiyonası sona erdi

YORUMLAR
500
Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı Erciyes'te başladı Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı Erciyes'te başladı Türkiye Alzaymır Derneği Kayseri Şubesinden tanıtım standı Türkiye Alzaymır Derneği Kayseri Şubesinden tanıtım standı

Geleneksel spor dalları, Kayak Merkezi, Erciyes, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Geleneksel Kızak şampiyonası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Oğlu 2 gündür ulaşamadı! Rus asıllı Türk vatandaşı kadın evinde ölü bulundu
11:38 Semiha Yankı, trans şarkıcı Anıl Şişman'a şiddet uygulamıştı! 'kasten basit yaralam"a suçundan ceza aldı
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
11:33 Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonotun tulumunun rengi çok konuşuldu! Ukrayna ile ilgili olmadığı açıklandı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 12:11:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika spor: Geleneksel Kızak şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement