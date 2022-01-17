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Son dakika spor: Gençlerbirliği'nde 3 kişi koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika spor: Gençlerbirliği'nde 3 kişi koronavirüse yakalandı

17.01.2022 14:26
Son dakika spor: Gençlerbirliği'nde 3 kişi koronavirüse yakalandı

Son dakika spor haberi... Gençlerbirliği'nde biri antrenör 2'si futbolcu olmak üzere 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gençlerbirliği'nde biri antrenör 2'si futbolcu olmak üzere 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor maçı öncesi rutin olarak uygulanan Kovid-19 testleri sonucu teknik ekibimizde yer alan bir antrenör ve A takımda yer alan iki futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Antrenörümüz ve sporcularımızla ilgili tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

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Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Gençlerbirliği'nde 3 kişi koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika spor: Gençlerbirliği'nde 3 kişi koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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