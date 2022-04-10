Son dakika spor: Hakan Keleş: "Bugün kötü oynayarak kazandık" - Son Dakika
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Son dakika spor: Hakan Keleş: "Bugün kötü oynayarak kazandık"

10.04.2022 17:00
Son dakika spor: Hakan Keleş: "Bugün kötü oynayarak kazandık"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan alarak ligde kalma adına önemli bir avantaj sağlayan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Bugün kötü oynayarak kazandık" dedi.

Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan alarak ligde kalma adına önemli bir avantaj sağlayan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Bugün kötü oynayarak kazandık" dedi.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keleş, matematiksel olarak küme düşen Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun dileklerini dileterek, "Güçlü bir camia, İnşallah en yakın zamanda tekrar lige gelirler" dedi.

"Bu kadar pozisyon veren bir takım değiliz"

Karşılaşmayı kazanmak isteyen taraf olduklarını belirten Hakan Keleş, "Bugün kötü oynayarak kazandık, rakibe bu kadar çok pozisyon vermememiz gerekiyordu. Kırılma anları vardı, 2-0 öne geçseydik, rakibin direncini kırabilirdik ama onu yakalayamadık. Pozisyonlar verdik, biz bu kadar pozisyon veren bir takım değiliz. Oyun olarak çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama kazanılan 3 puan bizim için çok değerli. Ama bu zor günlere rağmen oyuncularımız fedakarlıklar yaparak bugünlere kadar geldiler" değerlendirmesini yaptı.

"Beşiktaş maçını kazanarak rahatlamak istiyoruz"

Deneyimli çalıştırıcı, ligde 39 puana çıktıklarını hatırlatarak, "Oyuncularıma güveniyorum ligde kalma hedefimiz vardı. İnşallah önümüzde Beşiktaş maçı var ona hazırlanacağız. Orada da iyi bir sonuç alırsak biz de matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yapıyor"

Ligin son haftalarına kadar mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizen Keleş, "Biz kredimizi çok kullanmak istemiyoruz daha da artırmak istiyoruz. Biz de zor oyuncu kaybediyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz ama ona rağmen oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yapıyor, bizi bu zamana kadar mahcup etmediler. İnşallah lig sonunda da mahcup etmeyecekler" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Yeni Malatyaspor, Hakan Keleş, Giresunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Hakan Keleş: 'Bugün kötü oynayarak kazandık' - Son Dakika


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