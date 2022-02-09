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Son dakika spor: Kılıç: "8 transferle kadromuzu güçlendirdik" - Son Dakika

Son dakika spor: Kılıç: "8 transferle kadromuzu güçlendirdik"

09.02.2022 16:41
Son dakika spor: Kılıç: "8 transferle kadromuzu güçlendirdik"

Son dakika habere göre TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Gürsoy Kılıç, devre arasında kadrolarını 8 oyuncuyla güçlendirdikleri belirtti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Gürsoy Kılıç, devre arasında kadrolarını 8 oyuncuyla güçlendirdikleri belirtti.

Kılıç, hakem hataları nedeniyle telafi edilemeyecek puanlar kaybettiklerini ifade ederek, Akhisar galibiyetiyle takım olarak moral bulduklarını ve özgüven kazandıklarını vurguladı.

Teknik Direktör Kılıç, takım içindeki gruplaşmayı, taraftar, oyuncu arasındaki sosyal medyada yaşanan sıkıntıyı çözdüklerini de kaydederek şunları söyledi:

"Hedefimiz şampiyonluk. Bu hedefimizden sapmadık. Akhisar galibiyetiyle moral ve güven kazanarak üzerimizdeki kazanamama baskısını attık. Hakem hataları telafi edilemeyecek puanlar kaybettirdi. Kadromuzu ise devre arasında 8 oyuncu transfer ederek güçlendirdik. Şimdi önümüzde lider Pendikspor maçı var. Hedefimiz mutlak galibiyet. Hedef yolunda kazanmamız gereken bir maç. Oyuncularımız, bu ligde her takımı yenecek yeteneğe sahiptir. Taraftarlarımızın desteği ile bu zor Pendikspor maçından 3 puanla ayrılmayı arzuluyoruz." - MERSİN

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Futbol Federasyonu, Pendikspor, Akhisar, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Kılıç: '8 transferle kadromuzu güçlendirdik' - Son Dakika Spor


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