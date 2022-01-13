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Son dakika spor: Marcao trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Son dakika spor: Marcao trafik kazası geçirdi

13.01.2022 17:11
Son dakika spor: Marcao trafik kazası geçirdi

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao trafik kazası geçirdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao trafik kazası geçirdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, trafik kazası geçirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda antrenmandan sonra evine dönen Marcao'nun aracına arkadan başka bir araç çarptı. 25 yaşındaki futbolcu kazada yara almazken, aracında hasar meydana geldiği ifade edildi. - İSTANBUL

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Galatasaray, Marcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Marcao trafik kazası geçirdi - Son Dakika Spor


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