Son dakika spor: Okan Buruk: Transfer devam edecek - Son Dakika
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Son dakika spor: Okan Buruk: Transfer devam edecek

09.07.2022 23:41
Son dakika spor: Okan Buruk: Transfer devam edecek

Son dakika haberler... "Oyuncularımızın mental, fiziksel ve taktiksel gelişimlerini tamamlayacağız""Sergio Oliveira lider yapıda bir oyuncu"Serhan TÜRK / GRAZ(Avusturya), - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kadromuzu güçlendirdiğimiz oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Transfer devam edecek.

"Oyuncularımızın mental, fiziksel ve taktiksel gelişimlerini tamamlayacağız"

"Sergio Oliveira lider yapıda bir oyuncu"

Serhan TÜRK/ GRAZ(Avusturya), - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kadromuzu güçlendirdiğimiz oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Transfer devam edecek. İnşallah en kısa sürede eksiklerimizi tamamlarız" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz ekibine 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Özellikle oyuncularımızın performanslarını yukarı çekmeye çalışıyoruz. 27 Haziran'da hazırlıklara başladığımız bir grup vardı. Bu maçta onları kullandık. Milli takımdan izinli dönen oyuncularımızı bugün kullanmadık. Bizim için en değerlisi akademimizden 7 oyuncunun burada sahada yer almasıydı. Bu bizi çok mutlu etti. Özellikle ilk 45 dakikayı iyi geçtik. Bu yorgunluğu bekliyordum. Dün çift antrenman yaptık, bu sabah da antrenmanımız oldu. Oyuncuların düşüşünü bekliyordum. Normal, bu ilk hazırlık maçımız. O yüzden sonuca bakmıyorum. Elbette her maçımızı kazanmak istiyoruz ama bunu da gelişimimizi devam ettiren bir maç olarak görüyorum. İyiyi, kötüyü hepsini görüyoruz. Bu da bizim için önemli. İnşallah en kısa zamanda diğer oyuncularımızla birlikte takımımızı hazır hale getireceğiz" diye konuştu."OYUNCULARIMIZIN MENTAL, FİZİKSEL VE TAKTİKSEL GELİŞİMLERİNİ TAMAMLAYACAĞIZ"Yorgunluğun hatalara neden olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Bu hatalar olacak. Özellikle sezon başında olsun. Bunları lige bırakmamak lazım. Diğer yandan 4-5 maç oynayan ve önde baskıyı iyi yapan bir takımla oynadık. Hatalar olacak ama bunları sezon başındaki yorgunluğa da biraz bağlamak gerekiyor. Oyuncularımızın mental, fiziksel ve taktiksel gelişimlerini tamamlayacağız" şeklinde konuştu."SERGIO OLIVEIRA LİDER YAPIDA BİR OYUNCU"Okan Buruk, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Geçen sene Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanan bir oyuncu. Lider yapıda bir oyuncu. Kaliteli, ayakları düzgün, dikine pasları doğru oynayan bir oyuncu. Kadromuzda o bölgede bir gelişim istiyoruz. Bugün o bölgede Hamza Akman oyuna girdikten sonra bizi ümitlendirdi. Bazen de içimizden oyuncular çıkartacağız. İyi bir transfer olarak görüyoruz" dedi."TRANSFER DEVAM EDECEK"

İyi bir takım olmaya çalıştıklarını kaydeden Okan Buruk, "Kadromuzu güçlendirdiğimiz oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Transfer devam edecek. İnşallah en kısa sürede eksiklerimizi tamamlarız. Kısa zamanda bu takım ruhunu ortaya koymayı umuyorum. İnşallah bunu da sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Okan Buruk, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor: Okan Buruk: Transfer devam edecek - Son Dakika

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