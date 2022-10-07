Son dakika spor: Salihli Belediyespor'dan transfer atağı - Son Dakika
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Son dakika spor: Salihli Belediyespor'dan transfer atağı

07.10.2022 14:56
Son dakika spor: Salihli Belediyespor'dan transfer atağı

Son dakika haber... Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) Manisa'yı temsil eden Salihli Belediyespor transfer atağı yaparak dış transferde 13 futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) Manisa'yı temsil eden Salihli Belediyespor transfer atağı yaparak dış transferde 13 futbolcuyla sözleşme imzalandı.

BAL 10. Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor'da futbol tutkunu iş insanlarından oluşan yeni yönetime destek çığ gibi büyüyor. Salihli'nin futbolda yeniden özlenen günlere dönmesi için güç birliği yapan iş insanlarına sporseverlerde kayıtsız kalmayınca Yeşil-beyazlı ekipte yeni transferler yapıldı.

Salihli Belediyespor dış transferde Anadolu Üniversitesi'nden Celal Can, Bandırmaspor'dan Soner Besen, Alaşehir Belediyespor'dan Süleyman Kaan Piren ve Görkem Doğan, Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübü'nden Bilal Demir, Mazıdağıspor'dan Ferit Tanrıkulu, Sarıyerspor'dan Tan Yavru, Somaspor'dan Mustafa Kemal Aktaş, Bozcaadaspor'dan Abdullah Akyüz, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Mert Kurtbaş, Çiğli Belediyespor'dan Caner Apak, Tire Futbol Kulübü'nden kaleci Halil Hamacığlu ve 32Emrespor'dan kaleci Fadıl Karadağ ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekipte anlaşma sağlanan 13 futbolcu Razlı Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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