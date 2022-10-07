BAL 10. Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor'da futbol tutkunu iş insanlarından oluşan yeni yönetime destek çığ gibi büyüyor. Salihli'nin futbolda yeniden özlenen günlere dönmesi için güç birliği yapan iş insanlarına sporseverlerde kayıtsız kalmayınca Yeşil-beyazlı ekipte yeni transferler yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika spor: Salihli Belediyespor'dan transfer atağı - Son Dakika

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