Taksim'deki bombalı saldırı sonrası Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe alındı

İstiklal Caddesi'nde akşam üzeri bombalı saldırı gerçekleştirildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu saldırı sonrası Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Antalyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir." ifadelerine yer verildi.
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