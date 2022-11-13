Taksim'deki bombalı saldırı sonrası Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe alındı

Dolapta ne kadar kışlık varsa çıkarın! Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

İstiklal Caddesi'nde akşam üzeri bombalı saldırı gerçekleştirildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu saldırı sonrası Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Antalyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

"İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ"

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir." ifadelerine yer verildi.