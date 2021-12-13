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Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi? - Son Dakika

Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi?

13.12.2021 15:43

Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. Bu sebeple kura çekimi saat 17.00'de tekrar yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.Soruşturmanın ardından UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi?

Manchester United, Atletico Madrid, Villarreal, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi? - Son Dakika Spor


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