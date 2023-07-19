Son dakika: Yeni Malatyaspor 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'de olmayacak.

Trendyol 1. Lig fikstür çekiminde, Yeni Malatyaspor'un gelecek sezon da ligde yer alamayacağı açıklandı.

18 TAKIMLA OYNANACAK

Geçtiğimiz yıl deprem nedeniyle ligden çekilen Malatyaspor'un bu sezonda ligde olmamasından dolayı Trendyol 1. Lig'de ligin gelecek sezon 18 takımla devam edeceği açıklandı.

BU SEZONDA LİGDE OLMAYACAKLAR

Yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'un bu sezon da lige devam edecek şartlara sahip olmadığı gerekçesiyle ligde yer almayacağı açıklandı.