Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Kariyerinde Arsenal, Barcelona, Chelsea ve Monaco gibi büyük takımların formasını terleten dünyaca ünlü yıldız orta saha oyuncusu Fabregas, yeni bir maceraya atılarak İtalya Seri B takımlarından Como'nun yolunu tuttu.

GEÇEN SEZON SADECE 5 MAÇTA OYNADI

35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 3 yıllık Monaco kariyerinde 65 maça çıkan Matador bu maçlarda 4 gol 8 asistlik bir performansa imza attı. Son sezonu istediği gibi geçmeyen Fabregas, geçen sezon Monaco formasıyla sadece 5 müsabakaya çıkabildi.