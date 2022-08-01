Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

01.08.2022 15:23

3 yıldır Fransız ekibi Moncao'da forma giyen 35 yaşındaki İspanyol futbolcu Cesc Fabregas, İtalya Seri B takımlarından Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Arsenal, Barcelona, Chelsea ve Monaco gibi büyük takımların formasını terleten dünyaca ünlü yıldız orta saha oyuncusu Fabregas, yeni bir maceraya atılarak İtalya Seri B takımlarından Como'nun yolunu tuttu.

Dünyaca ünlü futbolcu Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımlarından Como'ya transfer oldu

GEÇEN SEZON SADECE 5 MAÇTA OYNADI

35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 3 yıllık Monaco kariyerinde 65 maça çıkan Matador bu maçlarda 4 gol 8 asistlik bir performansa imza attı. Son sezonu istediği gibi geçmeyen Fabregas, geçen sezon Monaco formasıyla sadece 5 müsabakaya çıkabildi.

YORUMLAR
500

Cesc Fabregas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika


Son Dakika
15:36 Adalet Durak, kendisine "karayılan" diyen İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusunda bulundu
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
15:22 CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü
15:15 İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü
15:15 CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı
14:59 Galatasaray'ın Ali Akman için görüşmeleri sürüyor
14:50 CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor
14:31 Fenerbahçe, Slovacko mücadelesine çok sayıda eksikle çıkacak
14:31 Aydın'da yüksek seste müzik çalıp tevhit bayrakları sallayan konvoy hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 15:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement