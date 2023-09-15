Son saatlerde de boş durmadılar! Pendikspor, yeni golcüsünü Olympiakos\'tan buldu

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı.
İstanbul ekibi, 30 yaşındaki Mısırlı futbolcunun transferini sosyal medya hesabından, "Pendikspor'umuz, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı" şeklinde duyurdu.
Kariyeri boyunca toplamda 362 mücadelede forma giyen 30 yaşındaki deneyimli golcü, söz konusu maçlarda 117 gol atarken 30 kez de asist yaptı.
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