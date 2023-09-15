Son saatlerde de boş durmadılar! Pendikspor, yeni golcüsünü Olympiakos'tan buldu - Son Dakika

Son saatlerde de boş durmadılar! Pendikspor, yeni golcüsünü Olympiakos'tan buldu

Son saatlerde de boş durmadılar! Pendikspor, yeni golcüsünü Olympiakos\'tan buldu
Son Güncelleme: 15.09.2023 19:42

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan Mısırlı futbolcu Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Mısırlı forvet, daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giymişti.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul ekibi, 30 yaşındaki Mısırlı futbolcunun transferini sosyal medya hesabından, "Pendikspor'umuz, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı" şeklinde duyurdu.

AHMED HASSAN'IN KARİYERİ

Kariyeri boyunca toplamda 362 mücadelede forma giyen 30 yaşındaki deneyimli golcü, söz konusu maçlarda 117 gol atarken 30 kez de asist yaptı.

Son saatlerde de boş durmadılar! Pendikspor, yeni golcüsünü Olympiakos'tan buldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ahmed Hassan, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son saatlerde de boş durmadılar! Pendikspor, yeni golcüsünü Olympiakos'tan buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son saatlerde de boş durmadılar! Pendikspor, yeni golcüsünü Olympiakos'tan buldu - Son Dakika
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