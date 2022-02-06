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Son şampiyon Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti - Son Dakika

Son şampiyon Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti

06.02.2022 21:34
Son şampiyon Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti

Nottingham Forest, Leicester City'yi 4-1 mağlup ederek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Nottingham Forest, Leicester City'yi 4-1 mağlup ederek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Championship (2. lig) takımlarından Nottingham Forest, turnuvanın 4. turunda Premier Lig ekibi Leicester City'yi ağırladı.

Nottingham Forest, Zinckernagel'in 23, Johnson'ın 24, Worrall'ın 32 ve Spence'in 61. dakikadaki golleriyle geçen yılın şampiyonu Leicester City'yi eledi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika formasını giydiği Leicester City'nin golü, 40. dakikada Iheanacho'dan geldi.

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Nottingham Forest, Leicester City FC, Premier Lig, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son şampiyon Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti - Son Dakika Spor


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