Son sıradaki Türk Telekom, London Lions deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
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Son sıradaki Türk Telekom, London Lions deplasmanında galibiyet arıyor

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BKT Avrupa Kupası B Grubu 5. maçında Türk Telekom, yarın TSİ 22.30'da deplasmanda London Lions'a konuk olacak. Grupta 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle son sırada yer alan başkent ekibi, rakibiyle oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanmıştı.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 5. maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi London Lions ile karşı karşıya gelecek.

Copper Box Arena'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada Maxima Roma'ya karşı 92-77 galip geldi. Üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Umana Reyer'e 75-65 kaybeden başkent ekibi, Siauliai Basketbol'a da 94-84 yenildi.

Organizasyona iyi başlayamayan mavi-beyazlılar, B Grubu'nda 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 8'inci ve son sırada yer alıyor. Grupta iki galibiyet alan London Lions ise 3. sırada bulunuyor.

Ankara temsilcisi, İngiliz ekibiyle daha önce oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünde galip geldi.

Kaynak: AA
Türk TelekomSporSon Dakika

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