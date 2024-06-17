Sorgun Belediye Başkanı Yozgat Belediyesi Bozokspor'u yönetmeye talip - Son Dakika
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Spor

Sorgun Belediye Başkanı Yozgat Belediyesi Bozokspor'u yönetmeye talip

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, TFF 3. Lig'e çıkan Yozgat Belediyesi Bozokspor'u yönetmeye talip olduklarını açıkladı. Başkan Ekinci, Yozgat'ın takımını sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi.

17.06.2024 19:44
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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, TFF 3. Lig'e çıkan Yozgat Belediyesi Bozok spor'u yönetmeye talip olduklarını açıkladı. Başkan Ekinci, Yozgat'ın takımını sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig 11. Grubu şampiyon olarak tamamlayan ve 3. Lig'e yükselen Yozgat Belediyesi Bozokspor'da sessiz bekleyiş sürüyor. Yozgat spor kamuoyunun günlerdir merakla beklediği Yozgat Belediyesi Bozokspor'un geleceği ile ilgili son noktayı Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci koydu. Başkan Ekinci, Sorgun Belediyesi olarak kırmızı siyahlı takıma sahip çıkacaklarını söyledi.

"Yönetim boşluğu var"

Yozgat Belediyesi Bozokspor'u yönetme noktasında kimsenin taşın altına elini koymadığını ifade eden Başkan Ekinci, "Geçtiğimiz dönemde Yozgat Belediyesi Bozokspor 3. Lig'e yükseldi. Biz de bunun gurur ve sevincini her Yozgatlı gibi yaşadık. Bu başarının elde edilmesinde önceki dönem Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin de emeği çok büyüktür. Ama geldiğimiz noktada bizim de uzaktan takibimizle beraber orada bir yönetim boşluğu var. 3. Lig'e çıkan bir takım ve Yozgat Belediyesi Bozokspor'un yönetimi noktasında kimse taşın altına elini koymak istemiyor" dedi.

"Korkuya, endişeye gerek yok"

Yozgat Belediyesi Bozokspor yönetimini üstlenmeye, Sorgun Belediyesi olarak hazır olduklarını da söyleyen Başkan Ekinci, "Gereken ne ise yaparız, yönetimi bize devretsinler. Yozgat'ın takımına sahip çıkarız. Yozgat'ın takımı da sahipsiz kalmaz. Buradan ilgililere duyurum olsun, Yozgat Belediyesi Bozokspor'u yönetmeye talibiz. Bulunduğu yerden de alırız daha iyi yerlere de taşımak için elimizden ne geliyorsa bu mücadelenin içinde oluruz. Korkuya, endişeye ve kenara çekilmeye hiç gerek yok. Buradan da Yozgat'a ilanım olsun. Yozgat'ın takımını sahipsiz bırakmayalım" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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