Sörloth\'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge\'u saf dışı bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Club Brugge ile Atletico Madrid, 3-3 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 4-1'lik skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 23, 76 ve 87. dakikada Alexander Sörloth, 48. dakikada Johnny Cardoso kaydetti. Club Brugge'un tek golü 36. dakikada Joel Ordonez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, iki maç sonunda toplamda 7-4'lük skorla tur atlayan taraf oldu. Diego Simeone'nin öğrencileri, son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
