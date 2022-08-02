Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı

Fortuna Sittard'a transferi sonrası çalışma izni sorunu yaşayan Burak Yılmaz, ilk maçını kaçırmıştı. Tecrübeli golcünün yaşadığı evrak sorunu çözüldü. Burak, Hollanda Ligi'ndeki Ajax maçında formasını giyebilecek.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Fortuna Sittard'ın önemli bir katkı almayı hedeflediği Burak Yılmaz, yeni takımıyla ilk maçına da çıktı. Fortuna Sittard'ın VVV-Venlo ile karşılaştığı hazırlık maçında formasını giyen Burak Yılmaz, ilk maçında 11'de başladı.

TAKIMA ÇABUK ALIŞTI

37 yaşındaki forvetin ilk 11'de maça başladığı VVV-Venlo mücadelesini 6-2'lik skorla kazandı. Burak Yılmaz, ilk maçında golle tanışamasa da yeni takımındaki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.