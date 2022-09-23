Sosyal medya hesabından duyurdu! Wanda Nara-Mauro Icardi aşkı sona erdi

Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain'den bir yıllığına kiraladığı yıldız golcü Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Nara, Icardi ile ilişkilerini sona erdirdiklerini duyurarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"

KARŞILIKLI ALDATMALAR YAŞANMIŞTI

Fransa ve Arjantin basınında çıkan haberlere göre 2021'in sonlarına girilirken Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldatmış ancak Arjantinli golcünün daha sonra sosyal medya hesabından dilediği bir özürle ikili bir araya gelmişti. İddialara göre Icardi, mal varlığını belli bir süreye kadar Nara'nın vekaletine verirken Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında konuşulmuştu.