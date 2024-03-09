Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a 5-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün görevini bıraktığını açıklayan teknik direktörü Şota Arveladze, "Çok ağır bir mağlubiyet. Çok zor ve çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm." dedi.
Şota Arveladze, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Maalesef golden sonraki dakikalarda daha fazla bir şeyler yine yaratabilirdik. Hiç beklemediğim bir şekilde çok geri kaçtık." ifadesini kullandı.
Şota, iyi veya kötü maçlarda takım savunmasını daha yukarda tutmaya çalıştıklarını da anlatarak, "Kaç hafta geçti bugün inanılmaz geri indik, inanılmaz. İlk yarının son 20 dakikası kendi ceza sahamızdan çıkamadık, topla da baskı yapamadık. Doğal olarak belki şanssızlık da olabilir. İki tane kendi kalemize gol attık bundan dolayı. Çok ağır bir mağlubiyet. Çok zor ve çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Şota Arveladze, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından görevini bıraktı - Son Dakika
HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), Avusturyalı rakibi 8TF Flink Stones Graz'ı 3 sayı farkla mağlup etmesine rağmen finallere gitme şansını yitirdi. Avusturya ekibi Stones Graz ve İtalya ekibi PDM Treviso finallere katılmaya hak kazandı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling müsabakaları sürüyor. Kadınlarda Türkiye Macaristan ve Polonya'ya yenilirken, erkeklerde Türkiye Ukrayna'ya mağlup oldu. Diğer karşılaşmalarda ise Ukrayna, Çin, Hırvatistan ve Macaristan galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Ekmas, evinde Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 mağlup etti. Galatasaray Ekmas, bu galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirdi.
Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikte, depremzede öğrenci ve vatandaşlar ile Fenerbahçeli taraftarlar, 'Zaferin Rengi' filmini izledi. Programa yoğun ilgi gösteren Fenerbahçeliler, filmi alkışladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, etkinlikte yaptığı konuşmada, filmi izleyenlerin hem millete hizmet etmekten hem de Fenerbahçe taraftarı olmaktan gurur duyacaklarını belirtti. Filmin yönetmeni Abdullah Oğuz ise konteyner kentte kalan çocukları ziyaret ettiklerini ve filmin sonunda umudun olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?