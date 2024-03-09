Şota Arveladze, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından görevini bıraktı - Son Dakika
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Spor

Şota Arveladze, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından görevini bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a 5-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, maçın ardından yaptığı açıklamada ağır bir mağlubiyet yaşadıklarını ve görevinden ayrıldığını duyurdu. Arveladze, takımın beklenmedik bir şekilde geri kaçtığını ve kendi kalesine attıkları gollerin de etkisiyle çok üzgün olduğunu ifade etti.

09.03.2024 22:13
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a 5-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün görevini bıraktığını açıklayan teknik direktörü Şota Arveladze, "Çok ağır bir mağlubiyet. Çok zor ve çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm." dedi.

Şota Arveladze, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Maalesef golden sonraki dakikalarda daha fazla bir şeyler yine yaratabilirdik. Hiç beklemediğim bir şekilde çok geri kaçtık." ifadesini kullandı.

Şota, iyi veya kötü maçlarda takım savunmasını daha yukarda tutmaya çalıştıklarını da anlatarak, "Kaç hafta geçti bugün inanılmaz geri indik, inanılmaz. İlk yarının son 20 dakikası kendi ceza sahamızdan çıkamadık, topla da baskı yapamadık. Doğal olarak belki şanssızlık da olabilir. İki tane kendi kalemize gol attık bundan dolayı. Çok ağır bir mağlubiyet. Çok zor ve çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şota Arveladze, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından görevini bıraktı - Son Dakika

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