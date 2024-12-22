Sözeri Hakemi Eleştirdi, Takımına Teşekkür Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sözeri Hakemi Eleştirdi, Takımına Teşekkür Etti

Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Erkan Sözeri, mağlubiyetin hakeme bağlanmadığını belirtti.

22.12.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Erkan Sözeri, oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarına hakemin karşılaşmadaki yönetimini eleştirerek başladı.

Sözeri, "Yasin Kol hocamıza aslında ben inanıyordum ama eleştirenler haklıymış bugün onu gördüm. Hep hakemler konuşuluyor ama mağlubiyeti hakeme bağlamak da istemiyorum. TFF Merkez Hakem Kurulu'nu zor durumda bırakan da bu tarz hakemler, 10 tane oyuncu değişti, 7-8 dakikadan az uzamaması lazım ama 4 dakika uzatma verdi, neye göre sordum VAR'dan öyle gelmiş." diye konuştu.

Ligin birbirine yakın iki takımının mücadelesinde hakemin idaresinin zayıf olduğunu vurgulayan Sözeri, "Burada adrenalin olacak, adrenalin tavan yapacak, siz sevk ve idare yapacaksınız. Rakibin oyuncusu bizim maça hızlı başlayacağımız yerde topu içeri atıyor, neden sarı kart göstermiyorsun? Standart yakalamanız lazım, inşallah düzelir. Yasin Kol hakkında bugün inancımı kaybettim." dedi.

Maçın ilk yarısında istediklerini yapamadıklarını anlatan Sözeri, şunları söyledi:

"İlk yarıda oyunu oturtamadık, anlık hatamızdan dolayı da golü yedik. Hem değişikliklerimiz hem de hamlelerimizle oyuncularımızın isteği, hırsız, azmiyle ikinci yarı gerçekten çok iyi mücadele ettik, iyi futbol oynadık. Rakibi alanına hapsettik, 5-6 tane de yüzde 100 pozisyonumuz var, direkten dönen topumuz var. Bunlar da olmayınca mağlup ayrıldık. Oyuncularımın canı sağ olsun, özellikle ikinci yarıdaki mücadeleleri takdire değerdi, onları tebrik ediyorum. Bu maça 4'te 4 yaparak geldik, maçı kazansak 3. olacaktık ama arkamızda çok büyük taraftar kitlesi yok. Güzel tesisleri olan ve güzelce emek veren bir başkan ve ekip var siz bundan rahatsız mı oluyorsunuz Yasin Kol, böyle mi idare edilir bir maç. Bir çok insanın emekleri var, biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz."

Fatih Karagümrük cephesi

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise "Soğuk havada bizi izleyenlere iyi bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum." dedi.

Oyuna iyi başladıkların ve golü bulduklarını anlatan Canel, *İkinci yarı da oyunu tuttuk. İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Galip geldiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarıma ve Karagümrük taraftarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözeri Hakemi Eleştirdi, Takımına Teşekkür Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Dışişleri Bakanı Fidan: PKKYPG’nin Suriye’de yeri yoktur. Yeni yönetim uygun adımları atacaktır. Dışişleri Bakanı Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yoktur. Yeni yönetim uygun adımları atacaktır.
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara ile açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara ile açıklamalarda bulunuyor.
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:12 Memurlar 2025’te ne kadar maaş alacak İşte ilk tahminler Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 18:56:59. #1.11#
SON DAKİKA: Sözeri Hakemi Eleştirdi, Takımına Teşekkür Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.