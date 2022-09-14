Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı

14.09.2022 19:17

Beşiktaş'tan ayrılan Sırp futbolcu Adem Ljajic, ülkesinin takımlarından Novi Pazar ile antrenmanlara başladı. Fenerbahçe'nin kardeş takımı olarak bilinen Novi Pazar, Ljajic'in de doğduğu şehrin takımı.

Beşiktaş'ta önce kadro dışı kalan ardından da sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu.

DENEME ANTRENMANLARINA ÇIKTI

Serbest statüde bulunan Adem Ljajic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı. Sırp futbolcu doğduğu şehrin takımı Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıktı.

LJAJIC'İN KARİYERİ

Beşiktaş ile 2018 yılında sözleşme imzalayan Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla 85 maça çıkarken 26 asist-18 gollük katkı sağladı. Deneyimli orta saha daha önce Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giydi.

YORUMLAR
500
Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! 'Bundan daha iyi bir atmosfer yok' Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! 'Bundan daha iyi bir atmosfer yok' Dünya Güreş Şampiyonası Dünya Güreş Şampiyonası

Adem Ljajic, Sırbistan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
19:17 Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı
18:53 Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak
18:14 Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun! İlk gün başvuranların toplam sayısı 500 bini aştı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Azerbaycan' mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız
18:03 El bombası fırlatıcısı olarak görev yapıyordu! Ukraynalı balet cephede yaşamını yitirdi
17:56 Minik kirpi karşı karşıya geldiği pitbull cinsi köpeği feci şekilde öldürdü
17:27 Dursun Özbek: Le Figaro, "Tuchel'in görevine son verilmesini bile gölgede bırakan transferler" diye bahsetti
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 19:23:16. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement