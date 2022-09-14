Beşiktaş'ta önce kadro dışı kalan ardından da sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu.
Serbest statüde bulunan Adem Ljajic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı. Sırp futbolcu doğduğu şehrin takımı Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıktı.
Beşiktaş ile 2018 yılında sözleşme imzalayan Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla 85 maça çıkarken 26 asist-18 gollük katkı sağladı. Deneyimli orta saha daha önce Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giydi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı - Son Dakika