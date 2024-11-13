Spoelstra'nın Mola Hatası Miami'yi Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Spoelstra'nın Mola Hatası Miami'yi Mağlup Etti

Erik Spoelstra, Detroit Pistons maçında son saniyelerde yaptığı mola hatasıyla galibiyeti kaybetti.

13.11.2024 11:39
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AMERİKAN Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda mücadele eden Miami Heat'in başantrenörü Erik Spoelstra, Detroit Pistons'la oynadıkları maçın son saniyelerinde yaptığı 'mola hatası' sonrası rakibinin serbest atışları sayıya çevirmesiyle salondan 123-121 mağlup ayrıldı.

Kariyeri başarılarla dolu Spoelstra, bugüne kadar 2 NBA şampiyonluğu kazandı. Deneyimli coach bu yılki Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ABD takımında da yardımcı antrenörlük görevi üstlenmişti. Ayrıca NBA.com tarafından yapılan bir ankette yüzde 69'luk oy oranıyla 'NBA'in en iyi antrenörü' olarak gösterilmişti.

HAKKI OLMAYAN MOLAYI ALMAK İSTEDİ, TEKNİK FAUL ALDI

Ancak başarılı antrenör Spoelstra, salı gecesi Detroit Pistons'la oynadıkları maçı kaybetmelerine yol açan ciddi bir hata yaptı.

Miami uzatmaya giden maçta periyodun bitmesine 1.8 saniye kala 121-119 öne geçti. Bu basketten sonra mola alan Detroit Pistons, mola dönüşü bulduğu 2 sayıyla skoru 121-121'de eşitledi. Bu sayı sonrası ise Spoelstra'dan tarihi bir hata geldi. Spoelstra bitime 1.1 saniye kala hakkı olmayan bir mola istedi ve teknik faul alarak Detroit'e 2 serbest atış hakkı verdi. Serbest atışları sayıya çeviren Detroit Pistons, böylece salondan 123-121 galip ayrıldı.

Spoelstra karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Ciddi bir zihinsel hata yaptım" diyerek kendini suçladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Spoelstra'nın Mola Hatası Miami'yi Mağlup Etti - Son Dakika

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