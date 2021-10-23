Son Dakika › Spor › 24Erzincanspor kendi evinde Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Demirtaş'a Yasin Börü'nün annesini hatırlattı: Sen anasın da o ana değil mi?