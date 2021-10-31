3.lig 3. Grup Fethiyespor 2 Büyüçekmece Tepecikspor 1

3.lig 3. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Büyüçekmece Tepecikspor 2-1 mağlup etti.

Fethiyespor'da kart cezalısı Nurettin Çakır ve sakat olan Kadir Kurt kadroda yer almadılar, bu futbolcuların görev alanında Berkin Taşkın ile Özgür Çelik görev yaptı. Nurettin karşılaşmayı tribünden izledi.

Fethiyespor Apaçi taraftar topluluğunun yanı sıra iki bine yakın seyirci izlerken, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı yöneticiler ve AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ile birlikte izledi.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Şefik Öner xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx

Fethiyespor: Ahmet xx, Erdinç xxx, Soner xxx, Alihan xxx, (Dk. 90+Şahan x),Serdar xxx, (Dk.90+ Hakan x) Serhan xxx, (Dk. 90 İbrahim x),Talha xx,(Dk. 75 Cemalxx),, Özgür xxx, Serhat xxx, Berkin xx, ( Dk. 46 Burak xx),Onur xxx

Büyüçekmece Tepecikspor: Taylan xx, Furkan xx, Berkay xx, (Dk. 54 Yasir xx), İsmail xx, (Dk 68 Berkanx),Erçağ xx, Orhan xx, Muhammet xx (Dk.54 Yasin x), Muharrem xx, (Dk. 80 İnanç x), Alperen xx, Ahmet Demir xx, Ahmet Can Özer xx

Goller: Dk.39 Talha,Dk.64 Serhan ( Fethiyespor),Dk. 55 Yasin (Büyüçekmece Tepecikspor )

Sarı Kartlar: Dk. 30 Ahmet Demir, Dk.90 Furkan (Büyüçekmece Tepecikspor ), Dk.44 Soner, Dk. 70 Selahaddin Dinçel ( Teknik Direktör), Dk. 78 Erdinç (Fethiyespor)

Maçtan dakikalar

17. Dakikada Talha'nın pasını soldan ceza alanına kadar taşıyan Alihan yerden sert vurdu, top direği sıyırıp dışarı gitti.

20. Dakikada Erçağ topu yaklaşık 35 metreden kaleye şandelledi top direğin üstünden dışarı gitti.

39. Dakikada Alihan topla ceza alanına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda topu Talha'ya çıkardı, Talha çok sert vurdu, top savunmaya rağmen ağlara gitti. 1-0

55. Dakikada Erçağ'ın korner atışından gelen top ceza alanını karıştırdı, oyuna yen giren Yasin topu yakından topu ile filelere bıraktı. 1-1

64. Dakikada sağ taraftan ceza alanına yaklaşan Talha topu Serhan'a çıkardı, Serhan yaklaşık 20 metreden gelişine sert vurdu, top doksana gitti. 2-1

66. Dakikada Talha'nın topa Alihan iyi yükselip kafayı vurdu, top üsten dışarı gitti.

85.Dakikada Kalece Ahmet'in degajında topla buluşan Alihan ceza alanına yaklaştı müsait pozisyondaki Burak'a topu uzattı Burak kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda top vurdu kaleci ayaklarına kapanarak gole izin vermedi. - MUĞLA