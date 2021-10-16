30. Ege Rallisi'nde ilk gün tamamlandı

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Ege Rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı.

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve 76 ekibin yer aldığı rallide ilk gün katılımcılar, "Beyler" özel etabında ikişer kez mücadele etti. Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı'nın ilk günü lider tamamladığı rallide Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinci ve Buğra Banaz-Gürkal Menderes ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk günün ardından Ali Türkkan-Aras Dinçer iki çeker ve gençlerde, Üstün Üstünkaya-Kerim Tar historic klasmanında lider durumda bulunuyor.

Rallide yarın Çatalca, Maden, Gödence mahallelerinin içinde olduğu ve ikişer kez geçilecek Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve Egemot etapları yapılacak.???????