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A Milli Futbol Takımı, Letonya'da - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, Letonya'da

09.10.2021 19:36
A Milli Futbol Takımı, Letonya'da

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Letonya'nın başkenti Riga'daki uluslararası havalimanına indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul karşıladı.

Milliler, Letonya müsabakası öncesi son antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Daugava Stadı'nda 19.30'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Letonya-Türkiye karşılaşması, 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Letonya'da
A Milli Futbol Takımı, Letonya'da
A Milli Futbol Takımı, Letonya'da
A Milli Futbol Takımı, Letonya'da
A Milli Futbol Takımı, Letonya'da

A Milli Futbol Takımı, Letonya, Milli, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Letonya'da - Son Dakika Spor


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