Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi hayatını kaybetti

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak (80), İstanbul'da yaşamını yitirdi.
Mavi-lacivertli kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında, "Başkanımız Murat Sancak'ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Mahbube Sancak'ın cenazesinin bugün İstanbul'da ikindi vakti Sancaklar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karaağaç köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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