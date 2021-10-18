Aday hakemler Diyarbakır'da buluştu

Diyarbakır'da düzenlenen judo aday hakemlik kursu tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer judo aday hakem kursu, 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. 2 gün süren ve 20 aday hakemin katılımıyla düzenlenen kurs, Şehitlik Köşkler Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. Kursun eğitmenlikleri, Türkiye Judo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve kurul üyesi Fatih Pektaş tarafından yapıldı. Milli antrenör ve kurs sorumlusu Osman Gökcül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öncelikle judo adına birçok faaliyetin illerinde yapılmasını sağlayan Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür ettiklerini söyledi. Gökcül, Başkan Sezer Huysuz'un her zaman Diyarbakırlı çocukların ve gençlerin yanında olması ve desteklemesinin kendilerini daha da güçlendirdiğini vurguladı. Gökcül, "Bu tür kurslarda sportif başarının yanında sosyal iletişim bağları da gelişmektedir. İnsanların iletişim halinde olması bir çok ön yargıyı da kırmaktadır. Bu nedenle Diyarbakır'da yapılacak her türlü faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Biz ev sahipliği yapmayı seviyor ve istiyoruz. Herkesi ağırlamak bizi mutlu ediyor" dedi.

Gökcül, farklı illerden gelen kursiyerleri akşam yemeğinde ağırlayan ve Diyarbakır'ın güzellikleriyle buluşturan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR