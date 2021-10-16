Alaçatıspor, Alaçatı Sahasını kiraladı

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalayarak Alaçatı Sahasını kiraladı.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, hedeflerinden birisini daha gerçekleştirerek, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzaladığı protokol ile Alaçatı Sahasını kiraladı.

"Kiralama hedefimize ulaştık, şimdi hedef 3. Lig"

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Varhan, kulüp yönetimi olarak hedeflerinden birisini daha gerçekleştirdiklerini belirterek, kiralama protokolünü 14 Ekim Perşembe günü imzaladıklarını açıkladı. Kulüp Başkanı Varhan, ay sonunda başlayacak olan 2021-2022 sezonu öncesinde, sahanın kiralanması ile güç kazandıklarını vurgulayarak, "Kiraladığımız sahamızda gerekli yatırımları da yaparak, kulübümüze yakışacak bir tesis yapacağız. Kulüp yönetimine geldiğimizde BAL ligini hedeflemiştik. Hedefimize ulaştık. Sahayı kiralamak hedefimizdi. Onu da başardık. Şimdi hedefimiz 3. Lig" diye konuştu. - İZMİR