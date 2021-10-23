Aliağa Petkimspor'da Gary Browne apandisit ameliyatı oldu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Gary Brwone'un apandisit ameliyatı olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gary Browne'un sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "Değerli oyuncumuz Gary Browne'a geçirdiği apandisit operasyonu dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlığına kavuşup tekrar aramıza katılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.