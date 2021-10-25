Aliağa Petkimspor, ligde ilk galibiyetini Türk Telekom karşısında aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom'u 71-59 yenerek ilk galibiyetine ulaşan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Can Sevim, aldıkları sonucun ileriye daha umutla bakmalarını sağladığını söyledi.

Sevim, yaptığı açıklamada, sezona çok zorlu bir fikstürle başladıklarını, her hafta oyun olarak kendilerini geliştirdiklerini aktardı.

Daha önce oynadıkları TOFAŞ maçını da son ana kadar kazanma şanslarının olduğunu belirten Sevim, şöyle konuştu:

"Bu hafta savunmamızdan geri adım atmadık. Çok önemli bir savunma performansı gösterdik. Türk Telekom, çok güçlü bir takım ve Gary Browne gibi çok önemli bir oyuncumuzun da eksikliğinde bunu yapabilmek bizim için önemliydi. Bu galibiyet, ileriye daha umutla bakmamızı sağladı."

Sevim, Türk Telekom karşısında oyunda sadece 9 saniye dışarıda kalan Justin Wright Foreman'ın çok yetenekli olduğunu kaydederek, "Ofansif anlamda yapamayacağı şey yok. Sadece Avrupa basketboluna alışma süreci biraz sancılı geçiyor. Sistemi daha iyi öğrenmeye başladı. Öğrendikçe de daha iyi performans gösterecektir." ifadelerini kullandı.