Altay revire döndü

Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük maçında 3 futbolcusu sakatlanan Altay'da Murat Akça'nın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, sakatlığı bulunan diğer 6 futbolcunun ise tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Süper Lig'de son oynadığı Fatih Karagümrük maçında 3 futbolcusu sakatlanan Altay'da Murat Akça'dan kötü haber geldi. Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Murat Akça'nın çekilen MR'ı sonrası, futbolcunun sol arka adalesinde ikinci derece kas zedelenmesi tespit edildi. Tedavisine başlanan Murat Akça'nın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Aynı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında sakatlanan Andre Poko'nun ise üst adalesinde birinci derecede gerginlik tespit edildi. Bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Poko'nun tedavisine devam edildiği ifade edildi.

Yine aynı müsabakada aldığı darbeye bağlı sakatlığı bulunan Karamoko Bamba'nın Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmesi için tedavisi devam ediyor. Sakatlıkları bulunan genç futbolculardan Cem Özgener'in bu hafta takımla antrenmanlara başlaması beklenirken, Eren Erdoğan'ın ise tedavisinin 2 hafta daha süreceği belirtildi.

Fildişi Sahili Milli Takım kampından dönen Serge Aka'nın ayak bileği bağlarındaki ödemin tedavisi devam ederken, sakatlığı nükseden sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez'in de tedavisi sürüyor. - İZMİR