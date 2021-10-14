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Altay'ın efsaneleri buluştu - Son Dakika

Altay'ın efsaneleri buluştu

14.10.2021 10:46
Altay'ın efsaneleri buluştu

SÜPER Lig'e bu sezon 18 sene sonra dönen İzmir'in köklü kulübü Altay'da 1980'deki Türkiye Kupası zaferinin mimarlarından eski futbolcular Ayfer Elmastaşoğlu ile Zafer Bilgetay, yıllarca omuz omuza forma giyip kupa kaldırdıkları teknik direktör Mustafa Denizli ile buluştu.

SÜPER Lig'e bu sezon 18 sene sonra dönen İzmir'in köklü kulübü Altay'da 1980'deki Türkiye Kupası zaferinin mimarlarından eski futbolcular Ayfer Elmastaşoğlu ile Zafer Bilgetay, yıllarca omuz omuza forma giyip kupa kaldırdıkları teknik direktör Mustafa Denizli ile buluştu. Fatih Karagümrük'le 17 Ekim Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altay'da efsane isimler Ayfer Elmastaşoğlu ve Zafer Bilgetay, 38 yıl sonra döndüğü siyah-beyazlı takımı teknik adam olarak Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun en kariyerli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli'yi Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde ziyaret etti.

Türkiye Kupası'nı 1967'de futbolcu, 1980'de teknik direktör olarak havaya kaldıran ve bunu başaran ilk kişi olan Elmastaşoğlu ile yine 1980'deki zaferin önemli isimlerinden Bilgetay, hafta içinde tesislerde eski takım arkadaşları Denizli ile zaman geçirdi. Elmastaşoğlu ve Bilgetay ile yıllarca omuz omuza forma giyip kupa kaldıran Denizli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Altay, çok büyük ve köklü bir aile. Altaylılık önemli bir kimlik. Bunu, gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız" dedi.

1980'deki Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Altay, İzmir'deki ilk maçı rahmetli Ümit Kayıhan'ın golü ile 1-0 kazanmış, ikinci karşılaşma Mustafa Denizli'nin penaltısıyla 1-1 sona ermiş ve Altay, kupayı İzmir'e getirmişti.ALTAY'IN GURUR GÜNÜAltay Spor Kulübü, tarihinin en önemli günlerinden birinin yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 14 Ekim 1925 tarihinde Altay'ın Kordon'daki Türk Ocağı binasını ziyaret ederek efsane futbolcu Hamit Aslan ile sohbet etmiş, anı defterine ise, "Altay Spor Kulübü'nde tanıdığım gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik müvacehesinde istikbalin kuvveti ve saadeti en bariz görülmektedir" yazısını kaleme almıştı.RODRIGUEZ 5 HAFTA YOK

Altay'da adalesindeki sakatlığı nükseden Martin Rodriguez'den kötü haber geldi. MR'ı çekilen 27 yaşındaki Şilili oyuncunun tedavi sürecinin 5 haftayı bulması bekleniyor. Rodriguez, ligin ilk yarısının önemli kısmını kaçıracak. Altay'dta Eren Erdoğan'ın da tedavisi devam ediyor.


Türkiye Kupası, Denizli, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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