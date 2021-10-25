Altınordu'da tehlike çanları

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda aldığı 6-2'lik Erzurumspor mağlubiyetinin ardından evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 yenilen Altınordu yeniden ateş hattının kıyısına yaklaştı. Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi alarak 10 puanda kalan İzmir ekibi, düşme hattının 1 puan üzerinde 15'inci sırada yer buldu. Kalesinde 22 gol gören kırmızı-lacivertliler, ligdeki 19 takım arasında en fazla gol yiyen ekip olarak dikkat çekti.

Geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu, bu sezon ilk 10 hafta sonunda ilk 6'nın 6, zirvenin ise 14 puan gerisinde kaldı. Kırmızı-lacivertli takım aldığı sonuçlarla taraftarını tedirgin ediyor. "Savunmada daha dirençli ve agresif olmamız gerekiyor" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bir an önce puanlar toplayıp buradan sıyrılmamız gerekiyor" mesajı verdi. Kupada perşembe günü Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek Altınordu izin yapmadan hazırlıklarına başladı.

- İzmir