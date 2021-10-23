Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor'u 3-2 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, iyi oynadıkları maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yeni göreve başladık. Galibiyetle başlamak bizim için önemliydi. 5-6 haftadır kazanamayan bir Keçiören vardı. Bu da oyuncularda enerji düşüklüğüne sebep oluyordu. İyi oynadık, güzel bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Takımın oyun formatında bazı değişiklikler yaptıklarını anlatan Taşkın, "Biraz daha ikinci bölge oyununu tercih ettik. İstanbulspor ligin iyi takımlarından birisi. Onlara karşı oynamak kolay değil. Ama bugün sahada 90 dakika isteyen arzulayan bizdik. Şükür 3 puanla başladık. Buradan ayrılan İlker Püren hocaya da çok teşekkür ediyorum. Bize gerçekten çok canlı diri bir takım bırakmış. Bizde istediklerimizi bugün sahada yapabildik. Önümüzdeki çarşamba bir kupa, hafta sonu da Bursaspor maçımız var. Netice alan bir takım izletmek yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç ise iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak mağlup olduklarını söyledi.

Dalgıç, Ankara'ya galibiyet parolası ile geldiklerini belirterek, "Fakat olmadı, üzgünüz. İstanbulspor olarak istediklerimizi yapamadık. Oyunun içinde 90 dakika bulunamadık. Ankara Keçiörengücü'nün direnç göstereceğini biliyorduk. Kazandılar, kendilerini tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.