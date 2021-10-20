Ankara Keçiörengücü, yeni teknik direktörüyle ilk çalışmasını yaptı

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkent ekibinin teknik direktör Taşkın yönetiminde 23 Ekim Cumartesi günü İstanbulspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

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