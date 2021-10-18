Antalyaspor Kulübünden hakem Mete Kalkavan'a tepki Açıklaması

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 kaldıkları maçı yöneten Mete Kalkavan'a kararları nedeniyle tepki gösterdi.

Antalyaspor Yönetim Kurulunun "Vicdan 'VAR' mı?" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, vicdanları rahatsız eden bir Mete Kalkavan yönetimi ile karşı karşıya kalındığı kaydedildi.

Kalkavan'ın yönettiği son 5 Antalyaspor maçında sadece 1 puan alabildiklerini, 4 oyuncunun da kırmızı kart nedeniyle ihraç edildiği anımsatılan açıklamada, "Camiamızla sorunu olduğuna inandığımız Mete Kalkavan'ın bir daha bizim müsabakalarımıza verilmesini istemiyor, Kulüpler Birliği'nde defalarca dile getirildiği gibi, gözlemcilerin hakemlere verdiği notun açıklanmasını bekliyor, biz de Mete Kalkavan'a verilen notu merak ediyoruz. " denildi.

Zorlu ekonomik şartlarda olağanüstü bir çaba göstererek mali anlamda ayakta durmaya, sponsor bulmaya, projeler geliştirmeye ve Türk futboluna yeni yetenekler sunmaya gayret ettikleri vurgulanan açıklamada, bu çabaların acemice, anlamsız ve iyi niyetle bağdaştıramadıkları kararlar ile yerle bir edilmesini kabul etmekte zorlandıklarına dikkati çekildi.

Sivasspor karşısında iki taç atışı ile Mete Kalkavan'ın karşılarına çıktığına işaret edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"10. dakikada top oyuncumuz Bünyamin'in elindeyken taç atışına izin vermeden uyarmak yerine atışı yaptırıp oyuncumuza sarı kart gösteren, önleyici hakemlik uygulamasından uzak, kontrolü ve konsantrasyonu belli ki kaybolmuş bir hakem uygulaması gördük ve arkasından rakibimizin golü geldi. Yetmedi 45+4'üncü dakika oynanırken maçın hakemi Mete Kalkavan, taç atışını lehimize verdiğinde oyuncularımızın kimi durdu, kimi ileriye doğru hamle yaptı. Ancak anlık bir kararla atış el değiştirildi, hakem kontrolü tamamen kaybetti. Devamında da eksik yakalanan takımımız golü yedi."

Yenildikleri maçlarda bile iyi yönetim gösteren hakemi TFF'ye resmi yazarak kutlayan bir camia olduklarının altı çizilen açıklamada, "Bizler hak ettiğimizden fazlasının başkasının hakkı olduğunu bilecek kadar onurlu duruş gösteren bir camiayız. Fakat bizim artık sahadaki adalete olan inancımız kayboldu. Geçtiğimiz hafta UEFA hakem eğitmeni ve MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in de açıkça faul olduğunu dile getirdiği pozisyonda Adana Demirspor futbolcusunun oyuncumuzu nizamı olmayan hareketle düşürüp golü atmasına sessiz kalan VAR'a nasıl inanalım? Anlık karar değiştirip oyuncularımızı rakibe hazırlıksız yakalatan hakemin adaletine nasıl güvenelim? VAR artık sahada verilen karar sonrası adalet terazisindeki kefeleri eşitleyen bir mekanizma olmaktan çıkmış, suya sabuna dokunmayan, sahada haklı olan tarafı değil hakemi koruyup kollayan bir mecra haline gelmiştir. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi hakemlerden önce MHK sisteminin değişmesi gerektiğine olan inancımızı tekrarlıyoruz. Burada önemli olan artık VAR'ın olması değildir. Önemli olan ön yargı, iyi niyet, adalet 'VAR'mıdır. En önemlisi ise vicdan 'VAR'mıdır." ifadelerine yer verildi.