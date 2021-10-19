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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Mert Grup Sigorta: 2-3 - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Mert Grup Sigorta: 2-3

19.10.2021 22:02
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Mert Grup Sigorta: 2-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xx), Ezgi (xx), Ergül (xx), Szakmary (xxx), Güldeniz (xx), Emine (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Pelin (x), Berra (x), Duygu (x)MERT GRUP SİGORTA: Biryukova (xxx), Özge Nur (xxx), Lopez (xxx),...

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xx), Ezgi (xx), Ergül (xx), Szakmary (xxx), Güldeniz (xx), Emine (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Pelin (x), Berra (x), Duygu (x)MERT GRUP SİGORTA: Biryukova (xxx), Özge Nur (xxx), Lopez (xxx), Paskova (xxx), Merve İkbal (xxx), Cansu (xxx), Alara (xx), Gizem (xx), Seda (xx), Ayça (xx), Merve (xx), Defne (xx)SETLER: 26-24, 25-17, 24-26, 25-27, 9-15SÜRE: 153 dakika (34, 27, 35, 36, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde 2-0 öne geçtiği maçta Mert Grup Sigorta'ya 3-2 yenilerek galibiyetle tanışamadı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-17, 24-26, 25-27 ve 9-15'lik skorlarla sona erdi. Aydın ekibi bu sonuçla ilk puanını alırken, 3'üncü galibiyeti alan konuk takım 7 puana ulaştı.


- Aydın

Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Eylül, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor - Mert Grup Sigorta: 2-3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Mert Grup Sigorta: 2-3 - Son Dakika
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