Aydın Büyükşehir Belediyespor - Mert Grup Sigorta: 2-3

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xx), Ezgi (xx), Ergül (xx), Szakmary (xxx), Güldeniz (xx), Emine (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Pelin (x), Berra (x), Duygu (x)MERT GRUP SİGORTA: Biryukova (xxx), Özge Nur (xxx), Lopez (xxx), Paskova (xxx), Merve İkbal (xxx), Cansu (xxx), Alara (xx), Gizem (xx), Seda (xx), Ayça (xx), Merve (xx), Defne (xx)SETLER: 26-24, 25-17, 24-26, 25-27, 9-15SÜRE: 153 dakika (34, 27, 35, 36, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde 2-0 öne geçtiği maçta Mert Grup Sigorta'ya 3-2 yenilerek galibiyetle tanışamadı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-17, 24-26, 25-27 ve 9-15'lik skorlarla sona erdi. Aydın ekibi bu sonuçla ilk puanını alırken, 3'üncü galibiyeti alan konuk takım 7 puana ulaştı.

- Aydın