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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

26.10.2021 23:25
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 2. maçında İtalyan ekibi Umana Reyer'i deplasmanda 70-62 mağlup etti.

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 2. maçında İtalyan ekibi Umana Reyer'i deplasmanda 70-62 mağlup etti.

Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 üstün bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 45-34 önde gitti.

Umana Reyer son 10 dakika öncesi 11 sayılık farkı (57-46) korudu ancak Frutti Extra Bursaspor, son çeyrekteki performansıyla mücadeleyi 70-62 kazandı.

Bursaspor'da 18 sayı atan Needham sahanın en skoreri oldu, Freeman da 15 sayılık katkıda bulundu.

Frutti Extra Bursaspor gruptaki ilk galibiyetini aldı, Umana Reyer ise ilk yenilgisini yaşadı.

Frutti Extra Bursaspor, Bursaspor, basketbol, İtalyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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