Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 2. maçında İtalyan ekibi Umana Reyer'i deplasmanda 70-62 mağlup etti.

Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 üstün bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 45-34 önde gitti.

Umana Reyer son 10 dakika öncesi 11 sayılık farkı (57-46) korudu ancak Frutti Extra Bursaspor, son çeyrekteki performansıyla mücadeleyi 70-62 kazandı.

Bursaspor'da 18 sayı atan Needham sahanın en skoreri oldu, Freeman da 15 sayılık katkıda bulundu.

Frutti Extra Bursaspor gruptaki ilk galibiyetini aldı, Umana Reyer ise ilk yenilgisini yaşadı.