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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

07.10.2021 16:31
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugünkü idmanda 19 yaş altı takımıyla hazırlık maçı oynandı.

Karşılaşmadan 8-0 galip ayrılan A takım müsabakaya, Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Emirhan Delibaş ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda Necip Uysal'in yerine Welinton, Oğuzhan Özyakup'un yerine Josef de Souza, Alex Teixeira'nın yerine Demir Ege ve Emirhan Delibaş'ın yerine de Rachid Ghezzal forma giydi.

A takımın gollerini Can Bozdoğan (3), Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Güven Yalçın, Rachid Ghezzal ve Demir Ege Tıknaz attı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, 15 Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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