"Bizim Kızlar" lige galibiyetle başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ligdeki ilk maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda Sakarya Gelişimspor ile karşılaşan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ilk sette 25-19'luk skorla 1-0 geriye düşerken, diğer setleri 25-15, 25-23 ve 26-24'lük skorlarla kazanmayı başardı.

Lige deplasmanda aldıkları galibiyetle başlayan "Bizim Kızlar" büyük moral kazanırken, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu voleybol takımını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - BİLECİK