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Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Türkmen, seçime tek aday girecek - Son Dakika

Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Türkmen, seçime tek aday girecek

13.10.2021 17:08
Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Türkmen, seçime tek aday girecek

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, 23 Ekim'de gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula tek aday olarak girecek.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, 23 Ekim'de gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula tek aday olarak girecek.

Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, 13 yıl başkan vekilliği, 2018'den bu yana da başkanlığı yaptığı dönemde önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Salgın öncesi önemli sportif hamleler yaptıklarını da anlatan Türkmen, "Sürdürdüğümüz uluslararası destekli projeler ve Samsun'da halkımızın hizmetine sunduğumuz Bowling Akademi İşletmesi ile tüm spor camiasının takdirini kazanmayı başardık. Yine 2018 yılında Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığı'na seçilerek, bu branşta ülkemiz adına tarihi önemi haiz bir temsil sorumluluğu da üstlendik." ifadelerini kullandı.

CBI'nın 2022'deki genel kurulunda aday olmayı da planladığını vurgulayan Türkmen, "Ülkemizde sicili temiz ve karnesi pekiyi olan federasyonumuzun istikrarlı büyümesine devam etmesini arzulamam nedeniyle, 23 Ekim'de yapılacak olan olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olmaya karar verdim. Camiamızın siz kıymetli üyelerinin desteğini alarak, bayrağı daha da ileriye taşımak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Türkmen, Samsun, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Türkmen, seçime tek aday girecek - Son Dakika Spor


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