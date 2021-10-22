Bodrumspor galibiyet için sahada

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kalıp teknik direktör Tahsin Tam'la yollarını ayıran Bodrumspor, yarın evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Hamit Basık görev yapacak. Bodrumspor bu karşılaşma öncesinde daha önce liderliğe kadar yükseldiği grupta 16 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor.