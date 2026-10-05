Spor Branşları Federasyonu genel kurulda 2027-2028 bütçesini onayladı, ibra edildi

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun 2. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Çankaya'da bir otelde yapılan genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu görüşülerek hesap ve faaliyetlerinin ibrası yapıldı.

Denetim kurulu raporunun da görüşüldüğü ve ibra edildiği mali genel kurulda, 2027 ve 2028 tahmini bütçe ve faaliyet programları da okundu ve karara bağlandı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk, genel kurulda yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Atılan her adım federasyonumuzun geleceğine hizmet edecek. Çünkü bizim için yönetmek yalnızca bugünü planlamak değil, bugünü yönetirken yarını da inşa etmektir. Her kaynağın arkasında bir güven, her harcamanın arkasında ise bir sorumluluk vardır. Şeffaflığı, hesap verebilirliği ve kaynakların doğru yerde kullanılmasını yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu dönemde de temel hedeflerimiz değişmeyecek. Daha kurumsal bir yapı, daha güçlü branşlar, daha fazla sporcu, daha nitelikli antrenörler, daha güçlü kulüpler, ulusal ve uluslararası alanda daha başarılı bir federasyon için çalışacağız."

Öztürk, sporun büyük emeklerle yapıldığını belirterek "Bir sporcunun sabahın erken saatlerinde yaptığı antrenmanında, bir antrenörün sporcusu için verdiği mücadelede, bir kulüp yöneticisinin yaptığı fedakarlıkta, bir ailenin çocuğunun spor yapabilmesi için gösterdiği özveride bu federasyonun gerçek hikayesini görüyoruz. Ben değil biz', birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Çünkü bu yapı tek bir kişinin, tek bir yönetimin eseri değildir. Bu federasyon hepimizin ortak emeğidir." ifadelerini kullandı.