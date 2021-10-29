Üye Girişi
Bursaspor 3 eksik futbolcuyla çalışmalarına devam etti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Bursaspor 3 eksik futbolcuyla çalışmalarına devam etti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2021 14:56
Bursaspor 3 eksik futbolcuyla çalışmalarına devam etti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da sakatlıkları süren Mehmet Erdem Uğurlu, Ramazan Keskin ve Furkan Emre Ünver idmana katılmadı.

Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da sakatlıkları süren Mehmet Erdem Uğurlu, Ramazan Keskin ve Furkan Emre Ünver idmana katılmadı.

TFF 1. Lig'in 11.haftasında sahasında Keçiören gücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Bursaspor son bölümde taktik çalışma yaptı. Sakatlıkları bulunan Mehmet Erdem Uğurlu, Ramazan Keskin ve Furkan Emre Ünver'in tedavilerine devam edildi. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan antrenman öncesi sahada Türk Bayrağı açan Bursasporlu futbolcular ve teknik heyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. - BURSA

Mehmet Erdem, Cumhuriyet, Bursaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor 3 eksik futbolcuyla çalışmalarına devam etti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı 14:50 Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu 14:43 Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu 14:32 Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı 14:23 Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor 14:20 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü 12:53 TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor

Son Dakika Haberleri
14:32 Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu
14:31 Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi
14:30 Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar
14:22 Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı
14:20 Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor
14:19 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor
14:19 Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti
14:16 Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar yaşandı
14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız
13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
Bilim insanları başardı, asıl şimdi yandık! İlk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi Bilim insanları başardı, asıl şimdi yandık! İlk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi         
14:54
Siyaset sahnesi hareketlenecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Siyaset sahnesi hareketlenecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
14:49
Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı         
14:34
Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi         
14:32
Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor         
14:21
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 15:02:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor 3 eksik futbolcuyla çalışmalarına devam etti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement