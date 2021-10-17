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Bursaspor'dan sakatlık açıklaması - Son Dakika

Bursaspor'dan sakatlık açıklaması

17.10.2021 18:34
Bursaspor'dan sakatlık açıklaması

Bursaspor Kulübü, Boluspor maçı öncesi sakatlıkları devam eden futbolcularla ilgili açıklama yaptı.

Bursaspor Kulübü, Boluspor maçı öncesi sakatlıkları devam eden futbolcularla ilgili açıklama yaptı.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Boluspor maçı öncesi yeşil-beyazlı kulüp, sakatlıkları devam eden futbolcuları ile ilgili açıklama yaptı.. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Tedavileri devam eden futbolcularımız Erhan Erentürk, İsmail Çokçalış, Kubilay Sözmez, Ramazan Keskin, Cristobal Jorquera ve Gastroenterit (Ağır ishal) geçiren Reagy Ofosu ile birlikte arka adalesinde çekme hisseden Elton Acolatse maç kadromuza yer almamaktadır." - BURSA

Bursaspor'dan sakatlık açıklaması

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'dan sakatlık açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor'dan sakatlık açıklaması - Son Dakika
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