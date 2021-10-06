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Büyükşehir'in sporcusu İtalya'da Türk Bayrağı dalgalandıracak - Son Dakika

Büyükşehir'in sporcusu İtalya'da Türk Bayrağı dalgalandıracak

06.10.2021 16:16
Büyükşehir'in sporcusu İtalya'da Türk Bayrağı dalgalandıracak

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Batuhan Bozatlı İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Kickboks Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak için mücadele edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Batuhan Bozatlı İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Kickboks Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak için mücadele edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ülkesinde ve dünyada önemli başarılar elde eden sporcular yetiştiriyor. Büyükşehir'in kickboks takımında olan başarılı sporcu Batuhan Bozatlı da, bu başarılara bir yenisini eklemek için uzun süredir hazırlık yapıyor. Sıkı bir idman yürüten genç sporcu, 15-22 Ekim tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kickoks Şampiyonası'nda Türkiye adına ter dökecek. Daha önce de önemli dereceler elde eden Bozatlı, şampiyon olup Türk Bayrağı'nı dalgalandırmayı hedefliyor. - SAKARYA

Kickboks, Sakarya, İtalya, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir'in sporcusu İtalya'da Türk Bayrağı dalgalandıracak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Büyükşehir'in sporcusu İtalya'da Türk Bayrağı dalgalandıracak - Son Dakika
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